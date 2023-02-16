Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу.

«Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне.

Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем.

Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха.

И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желание содержать в оккупации украинские территории.

Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день.

И я благодарю наших воинов. Каждому и каждому, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши последующие оборонные шаги.

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы и 10-я отдельная штурмовая бригада «Эдельвейс» – спасибо, ребята, за эффективную оборону Донбасса!

25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада – спасибо вам, ребята, за оборону Луганщины!

Каждый день вашей обороны сейчас позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин.

Нельзя оставлять никакого шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим. Я благодарю всех, кто помогает нашему государству! Слава каждому и каждому, кто в бою!

Слава Украине», – сказал Зеленский.