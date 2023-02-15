20-летний Сергей Гридин из Печоры служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361, пишут российские СМИ. 10 февраля сослуживцы нашли его повешенным. Он оставил записку, в которой рассказывает, что попросил командира не отправлять его на войну. После чего над ним начали издеваться.

«Сломать меня вам не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу!» — говорится в записке.