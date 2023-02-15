Министерство финансов Казахстана представило проект «Национальный фонд — детям». Согласно проекту, каждому гражданину с рождения заведут накопительный счет в долларах, куда ежегодно будут поступать средства из Нацфонда страны. Проект планируют запустить с 2024 года, сообщает издание Tengri News.

Национальный фонд Казахстана пополняется за счет сырьевого сектора, то есть продажи нефти, газа, леса и других природных ресурсов страны. Снять средства с накопительного счета граждане Казахстана смогут по достижении 18 лет — к этому времени там должно накопиться около 3,5 тысяч долларов.

Деньги можно будет использовать на оплату образования (в любой стране) или покупку жилья (только в Казахстане). При достижении совершеннолетия средства на счете будут храниться в течение 5-10 лет. Если они останутся невостребованными, их будут переводить на пенсионный счет. Также средства можно будет передавать по наследству.