Спасенные из-под завалов на 198-м часу после землетрясения в Кахраманмараше братья Энес и Баки Енияр, поделились шокирующими откровениями о своем выживании под развалинами рухнувшего дома.

Энес Енияр рассказал, что накануне завел будильник, чтобы встать пораньше, и спокойно лег спать. Но проснулся от страшной тряски. Энес бросился будить брата, и в тот самый момент верхний этаж обрушился на них.

«Если бы мы не нашли телефон, нас бы сейчас не было в живых, — говорит Энес. — Как мы питались и что мы пили? Нам сильно повезло, под рукой был протеиновый порошок, так как я занимаюсь спортом и протеин добавляю в еду или разбавляю водой. Но воды не было. Мы с братом питались этим порошком. Брат лежал прямо надо мной. Сюда проникал свежий воздух. Мы молились, питались протеиновым порошком. Воды не было, и мы пили мочу, чтобы не умереть от обезвоживания. Было отвратительно, сильно тошнило».

«Большую часть времени мы спали в обнимку. Слава Аллаху, мы выбрались живыми и невредимыми, надеюсь, и другие тоже выживут», — сказал другой брат Баки Енияр.