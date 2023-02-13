Наши тесные политические связи являются очень хорошим фундаментом. Нефтегазовые, а в настоящее время и электроэнергетические проекты значительно укрепили эту основу.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В то же время мы хотим, чтобы наши торговые связи были еще более многогранными. Как вам известно, быстрыми темпами идет строительство Итало-азербайджанского университета, 5 итальянских университетов уже являются нашими партнерами. В то же время самую большую работу на освобожденных землях проводят турецкие и итальянские компании», — отметил глава государства.