В пресс-службе Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана прокомментировали информацию о письме председателя Европарламента Роберты Метсола в адрес спикера парламента Сахибы Гафаровой.

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, с опубликованной в прессе информацией удалось ознакомиться через социальные сети.

«Однако доводим до вашего сведения, что письмо, адресованное председателю Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой президентом Европарламента Робертом Метсолой, не поступало в Милли Меджлис. Когда такое официальное письмо будет получено нами, конечно же, на это письмо будет дан соответствующий ответ», — отметили в пресс-службе.