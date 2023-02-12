Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал 70 тыс. обвиняемых и осужденных. Об этом сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес на приеме в Ашхабаде в честь годовщины исламской революции.

«Здесь считаю необходимым довести до вашего сведения этот важный момент, что по случаю 44-й годовщины победы исламской революции, верховный лидер Исламской республики Иран по соображению исламского милосердия поручил помиловать и освободить более 70 тыс. обвиняемых и осужденных граждан, которые замешаны в недавних мятежах. Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории», — сказал он.