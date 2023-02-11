По меньшей мере 963 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрациях против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы. Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики, протесты прошли по всей стране.

В министерстве отметили, что в Париже в четвертый день протеста число участников акций составило 93 тыс. человек. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

По оценкам профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в Париже участие в манифестациях приняли 500 тыс. человек, в то время как по всей стране организация насчитала 2,5 млн протестующих. «Национальный союз студентов Франции» отчитался об участии в протестах 120 тыс. молодых людей, из которых 15 тыс. вышли на улицы столицы.

В связи с большим потоком манифестантов в Париже правоохранители приняли решение открыть второй дополнительный маршрут для движения профсоюзных колонн. Примкнувшие к профсоюзным колоннам анархисты устраивали акты вандализма, которые перерастали в стычки с силовиками. Полиция применяла слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. 8 человек были задержаны.

Демонстрации прошли в субботу в более чем 240 французских городах, в том числе в Марселе, Лионе, Тулузе. В Ренне правоохранители использовали слезоточивый газ несколько раз, после чего были вынуждены применить водомет для разгона агрессивно настроенных лиц.

