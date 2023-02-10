Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что вряд ли западные государства беспокоят интересы азербайджанского и армянского народа. В интервью «Sputnik.Армения» он отметил, что «добавленная стоимость» от появления миссии Евросоюза на армянской территории не просматривается.

«Добавленная стоимость от такого рода присутствия [миссии ЕС в Армении] для нас не просматривается. Зато нам хорошо известно, какую сейчас линию ведут наши западные визави, включая Евросоюз, который по сути становится придатком НАТО <…> Я обратил внимание на недавнее заявление замгоссекретаря США Карен Донфрид в интервью, где прямо говорится о так называемой активизации России и Ирана в регионе, что, мол, требует ускорения процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном. Вы видите, как выстраивается логика, то есть беспокоят не интересы армянского и азербайджанского народов, а активизация России и Ирана в регионе», — пояснил Копыркин.

Как указал посол России, подобное отношение вызывает беспокойство, так как оно вряд ли будет способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Азербайджана и Армении. Он также добавил, что Москва остается союзником Еревана, несмотря на все спекуляции, и поддерживает любые инициативы, которые позволят наладить его отношения с Баку.