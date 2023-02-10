В Турции при попытке выехать за границу задержали подрядчика и главу компании строительства ЖК «Ренессанс» Мехмета Яшара Джошкуна в провинции Хатай. При землетрясении 12-этажное здание мгновенно обрушилось на бок, задев рядом стоящие строения. Под обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.

После того, как кадры из Хатая облетели турецкие СМИ, правоохранительные органы выписали ордер на арест руководства компании, которая занималась строительством Джошкуна остановили в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории.

Жилой комплекс «Ренесанс резиданс» был построен 11 лет назад в городе Антакья в провинции Хатай. В нем находилось 250 квартир. Согласно законам страны, столь новое здание должно было быть построено с учетом всех необходимых норм, чтобы выдержать произошедшее землетрясение.