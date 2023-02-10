Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел правящего режима талибов в Афганистане Амир Ханом Муттаги, сообщает Ariana News со ссылкой на информацию, распространенную МИД Афганистана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора Амир Хан Муттаги выразил соболезнования Чавушоглу в связи с землетрясением в Турции.

«Муттаги также сказал, что группы помощи и службы неотложной медицинской помощи готовы оказать помощь. Он добавил, что посольство Афганистана в Анкаре направило группу для оказания помощи в районе землетрясения», — говорится в сообщении МИД.