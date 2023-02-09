6-7 февраля граждане Азербайджана посредством международных систем денежных переводов через ООО «Азерпочт» при Министерстве цифрового развития и транспорта отправили средства в размере 255 тыс. долларов США пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом сообщили в министерстве.

Отмечается, что с сегодняшнего дня все почтовые отделения на территории страны начнут прием денежных переводов в Турцию. При этом плата за обслуживание не взимается. Прием посылок и их упаковка производятся в порядке обычного почтового отправления.