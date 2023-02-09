Находящиеся в Турции по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы оперативного реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают непрерывные поисково-спасательные операции и операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

«В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории района Кахраманмараш, серьезно пострадавшего от землетрясения, спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов 44 человека, 9 из которых дети, и тела 164 человек», сообщили в МЧС.