Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции.
Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык провинции Муш.
Очаг залегал на глубине 60 км.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции.
Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык провинции Муш.
Очаг залегал на глубине 60 км.
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