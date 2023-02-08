Западные страны могут поставить Украине первую партию основных боевых танков Leopard 2 в течение первых трех-четырех месяцев текущего года.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.

«Мы могли бы доставить по крайней мере один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем, конечно, нам необходимо действовать как можно быстрее», — сказал Писториус. При этом он уточнил, что батальон будет состоять примерно из 31 танка.

В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что договорился с польской стороной о том, что на следующей неделе состоится встреча с партнерами, которые могут доставить танки Leopard 2 в Украину.