После землетрясения Азербайджан готов присоединиться и к восстановительным работам, то есть Турция и Азербайджан – это уже один кулак, одно сердце, одна душа. Так это видим мы, так видят это и граждане Турции и Азербайджана. Для нас большая честь находиться в эти тяжелые дни рядом с Турцией.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багджи.

«Еще раз хочу сказать: пусть это останется в прошлом, да упокоит Аллах души всех погибших, да ниспошлет Он терпения и выдержки их близким, а стихийные бедствия случаются, никто не застрахован от этого. Однако оперативные и быстрые шаги Турецкого государства еще раз показали, что человеческий фактор является главным вопросом для правительства Турции. В то же время это тяжелое испытание еще раз продемонстрирует всему миру мощь Турции», — подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что эта трагедия не поколеблет братский народ Турции, не повлияет на волю Турецкого государства. «Турецкое государство — могущественное государство, и оно демонстрирует свою мощь в борьбе и с этой катастрофой», — добавил глава государства.

«Уверен, что Турция с честью выдержит и это горькое испытание, и его тоже преодолеет. Но это – невероятно большая трагедия. Каждая спасенная жизнь словно дарит нам весь мир», — сказал Алиев.

Подчеркнув, что спасатели и из Турции, и из Азербайджана, и из других стран делают огромную работу, глава государства отметил: « Конечно, основное бремя и моральная нагрузка здесь ложатся на правительство Турции. Мой брат уважаемый Президент немедленно дал все указания, направил всех министров в зоны бедствия, и я абсолютно уверен в том, что сильное и могущественное Турецкое государство преодолеет и эти трудности, продолжит усилия по скорейшему проведению спасательных и поисковых работ».