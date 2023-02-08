Турецкая сторона ввела запрет на въезд в страну ношеной одежды. Причина этого — предотвращение распространения различных типов заболеваний.

Об этом сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, передает Report.

«Гуманитарную помощь из Азербайджана мы направляем турецкой стороне, и они сами определяют, в какой регион ее направить. Нет смысла отправлять медицинские и другие принадлежности туда, где они не нужны. Есть общие склады, где сортируется вся продукция”, — сказал посол.

Он отметил, что на сегодняшний день задействованы 647 спасателей из Азербайджана: «Сейчас есть острая необходимость в спасателях. AFAD распределяет живую силу по регионам».