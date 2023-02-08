Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила американской лоббистской юридической компании Akerman LLP 917,1 тысячи долларов за предоставление услуг, направленных на его освобождение. Об этом сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на информацию по контракту министерства юстиции США.

Делом политика с июля 2022 года занимался представитель Akerman LLP Массимо Д’Анджело. Контракт подписала мать Саакашвили Гиули Аласания. Часть денег, а именно 300 тысяч долларов, была потрачена на зарубежных экспертов, которые занимались обследованием бывшего президента и готовили заключения о состоянии его здоровья.

Так, американский врач-психиатр Эрик Голдсмит получил свыше 75,8 тысячи долларов, врач-невролог Шахин Эммануэль Лахани — около 107,4 тысячи долларов, гастроэнтеролог Стюарт Финкель — более 79 тысяч. Также отмечается, что Akerman LLP заплатила 35 тысяч долларов компании GP International LLC для проведения активной кампании в поддержку политика в международных СМИ. Мать Саакашвили подписала соответствующий контракт в декабре 2022 года и в январе 2023 года.

6 февраля грузинский суд отказал экс-президенту в освобождении по состоянию здоровья. Позднее Саакашвили назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.