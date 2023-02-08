Литва отправит гуманитарную помощь и поисково-спасательную группу для оказания помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Наши мысли и молитвы с Турцией, и в то же время мы отправляем палатки, постельные принадлежности, одеяла, медицинское оборудование, лекарства на полмиллиона евро и деньги. Мы отправим в Турцию также команду из 40 спасателей. Будем работать с нашими союзниками, чтобы как можно скорее оказать помощь там, где в ней нуждаются», — сказал литовский министр.