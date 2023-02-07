Это сообщение на лентах информагентств появилось уже в первые часы после подземных толчков в Турции: по данным МАГАТЭ, ядерные объекты на территории Турции не пострадали.

Это сообщение вновь заставило задуматься о потенциальных «ядерных» рисках сейсмических катастроф. И о том, что происходит, если слова «АЭС» и «землетрясение» оказываются в одном предложении — у человечества уже есть опыт АЭС «Фукусима» в Японии.

Но есть у турецкого землетрясения еще одно «измерение». Эксперты, в том числе российские, уже высказывают первые оценки: землетрясение в Турции и Сирии оказалось намного сильнее, чем спитакское землетрясение в Армении в 1988 году, заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Петр Шебалин. А это во всех смыслах совсем рядом. И по сути на территории Армении продолжаются те же разломы, что и на территории Турции. Геология не очень-то считается с государственными границами.

А Армения — это еще и множество опасных объектов. Где на первом месте, без сомнения, Мецаморская АЭС. Та самая, которая была построена в советские годы. Да, после каждого сильного подземного толчка в любой стране мира в СМИ и соцсетях поднимается вопрос о качестве строительства, где наверняка находятся участники, которые с восторгом говорят о советских ГОСТах, но то же землетрясение 1988 года показало, чего все эти ГОСТы и СНИПы стоили на практике. Особенно в армянском исполнении. Не говоря о том, что и выбрали место для АЭС на редкость «удачно»: в непосредственной близости от опасных сейсмических разломов и даже вулкана, о котором нельзя с уверенностью сказать, потухший он или просто «спящий».

В 1982 году на Мецаморской АЭС уже пережили опаснейшую аварию — с пожаром, выходом из строя системы контроля над реактором, накоплением водорода и угрозой взрыва. Большой беды удалось избежать, и АЭС продолжила работать. После Спитакского землетрясения ее все же законсервировали, но затем вновь запустили. Да, по официальной версии, здесь провели модернизацию. Но тем не менее и Турция, и страны ЕС требуют АЭС закрыть. В Брюсселе настаивают: никакие модернизации просто не в состоянии довести здесь уровень безопасности до современных стандартов.

Но атомная электростанция продолжает работать. Все требования закрыть потенциальный «сейсмо-Чернобыль» Ереван пропускает мимо ушей и вяло парирует: дескать, АЭС нечем заменить, у Армении нет альтернативных источников электроэнергии. Как Армения умудрилась оказаться в таком положении, будучи соседкой с «нефтегазовым» Азербайджаном — вопрос, на который армянские политики очень не любят отвечать.

Более того, кроме АЭС, есть еще и многочисленные «хвостохранилища» рудников. Есть горно-обогатительные и медно-молибденовые комбинаты, где уровень «безопасности» и «стандарты работы» можно наблюдать на примере рукотворной экологической катастрофы на реке Хаккяри. И случись подземный толчок с «охватом» территории золотых рудников и горных комбинатов Армении — масштабы катастрофы даже трудно себе представить.

А катастрофическое землетрясение в Турции еще раз напомнило: человечество пока еще не научилось с достаточной точностью прогнозировать подземные толчки. А значит, уже сегодня нужны чрезвычайные меры, международные инспекции опасных объектов в Армении и по крайней мере закрытие заведомо опасной Мецаморской АЭС. Потому как если «гром грянет», «креститься» будет уже слишком поздно.

А.Шакур