Верховная рада приняла обращение к Грузии, Европейскому парламенту, Совету Евросоюза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам стран ЕС с призывом немедленно отправить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом сообщает издание «Страна».

«Критическое состояние здоровья третьего президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили подтверждено судебно-экспертной комиссией центра «Эмпатия» с участием грузинских и международных экспертов и требует решительной реакции со стороны Рады», — сказано в в обращении.

В тексте также говорится, что грузинские власти должны обеспечить экс-главе государства надлежащую медпомощь, «а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения».