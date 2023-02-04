В Баку задержан таксист, домогавшийся клиентки.

Инцидент произошел в Бинагадинском районе, сообщает Qafqazinfo.

Гюнай Мурадова (имя условное) в своем заявлении в полицию сообщила, что таксист, назвавшийся Кананом, вывез ее за город и предложил вступить в интимную связь. После того, как она не отвергла его предложение, водитель был вынужден отвезти ее обратно в город, а позже прислал ей оскорбительное сообщение.

На основании жалобы задержан таксист Канан Агаев, 1995 г.р. На него был составлен протокол.

Решением Бинагадинского районного суда он был оштрафован на 150 манатов, несмотря на то, что женщина забрала свою жалобу.