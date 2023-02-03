Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на $2,175 млрд. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters. По его данным, пакет включает ЗРК Hawk и высокоточные ракеты.

Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение и так далее;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитные оружия и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.