Абоненты «Азеришыг» смогут пользоваться онлайн услугой смены имени потребителя.

Об этом директор департамента информационных технологий ОАО «Азеришыг» Галиб Гамидов сказал на сегодняшней пресс-конференции.

Г.Гамидов отметил, что обращения абонентов в связи с этой услугой участились: «Согласно результатам мониторингов, в течение месяца от абонентов поступило около 2 тыс. обращений в связи со сменой имени потребителя. Такие обращения, как правило, поступают при смене собственника имущества. Раньше из-за этой услуги абоненты посещали центры, однако мы решили предоставлять эту услугу онлайн»

Директор департамента «Азеришыг» добавил, что представляемая им структура принимает меры для обеспечения доступности всех оказываемых услуг: «Одной из наиболее используемых абонентами услуг является активация и деактивация кода, которой также можно будет воспользоваться онлайн».