Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана», — сказал глава российского кабинета министров в четверг в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его слова приводит «Интерфакс».

Мишустин отметил, что «создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона».