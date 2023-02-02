Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в мечети в городе Пешавар.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Уважаемый господин президент,

Мы глубоко опечалены известием о том, что в результате взрыва в мечети Пешавара погибло и пострадало множество людей.

Мы крайне возмущены этим страшным террористическим актом, решительно осуждаем все проявления терроризма и считаем необходимым самым решительным образом бороться с терроризмом.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубочайшие соболезнования вам, семьям и родственникам погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.