В Армении бывший гендиректор Мецаморской АЭС присвоил более $1 млн, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

По данным следствия, Гагик Маркосян, занимавший пост гендиректора в 2002-2014 гг, присвоил более 380 млн. драмов. В частности, гендиректор без всякой надобности в 2011 году закупил у российской компании «НовЭнергоПром» неполный комплект арматуры (14 единиц) по необоснованно завышенной цене (33,54 млн рублей).

Закупленная продукция не эксплуатировалась, находилась на складе и с течением времени срок ее годности прошел.

В 2015 году АЭС была вынуждена закупить у «Русатом Сервис» за $592 тыс. полный комплект – 37 единиц за $592 тыс.

22 декабря по инициативе прокуратуры было начато производство в отношении Маркосяна. Дело направлено в Следственный департамент СНБ Армении. 31 января Маркосяну предъявлено обвинение.

Это не первое уголовное дело в отношении Маркосяна. Еще в 2016 году Маркосяну и другим представителям бывшего руководства АЭС было предъявлено еще одно обвинение опять же в связи с хищением в особо крупных размерах.