Открылась граница между Турцией и Нахчыванской АР Азербайджана.

С сегодняшнего дня разрешен проезд частных автомобилей через таможенный погранично-пропускной пункт «Садарак», расположенный в Нахчыванской Автономной Республике.

Въезд с территории Турции в Азербайджан через сухопутную границу с Нахчыванской автономной республикой открыт для всех граждан страны, в то время как выехать в Турцию тем же путем возможно только с регистрацией в НАР, сказали в Государственной погранслужбе Азербайджана.