200 представителей азербайджанской молодежи обучаются в Венгрии на студенческие стипендии, полученные при поддержке правительства Венгрии. Конечно, это очень важно в направлении создания кадрового потенциала в Азербайджане, в то же время это значительно укрепит и нашу дружбу.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Отметив, что еще одна важная сфера для сотрудничества – эта сфера разминирования, глава государства подчеркнул: «В период после Второй Карабахской войны Азербайджан столкнулся с большими проблемами в этой сфере, необходимо обезвредить более одного миллиона мин. В течение двух лет после войны около 300 граждан Азербайджана или погибли или же получили тяжелые ранения. Поэтому с учетом опыта Венгрии в этой сфере мы видим хорошие возможности для сотрудничества».

«Сегодня также был проведен обмен мнениями и о деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. В ближайшем будущем, возможно, через неделю, мы приступим к обсуждению конкретных проектов», — сказал президент.

Подчеркнув, что Азербайджан заинтересован в совместной работе в направлении городского развития, где Венгрия имеет очень большой опыт, глава государства отметил: «Потому что на освобожденных землях, площадь которых равна десяти тысячам квадратных километров, не осталось камня на камне. Все это, вся инфраструктура были разрушены в период оккупации, и мы, конечно же, возродим эти регионы. Карабах и Восточный Зангезур уже объявлены зоной зеленой энергии».

Президент Ильхам Алиев заявил, что Венгрия и Азербайджан, как две дружественные и партнерские страны, и впредь будут углублять двустороннее сотрудничество, а также не пожалеют усилий для оказания взаимной поддержки друг другу в рамках международных организаций.