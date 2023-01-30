Погибший в результате теракта на посольство Азербайджана в Иране Орхан Аскеров похоронен на II Аллее шехидов.

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12:19 Проходит церемония похорон Орхана Аскерова.

В церемонии похорон принимают участие глава Службы государственной безопасности Али Нагиев, министр обороны Закир Гасанов, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев и другие государственные деятели.

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11:55 Завершилась церемония прощания с шехидом Орханом Аскеровым, его тело везут на II Аллею шехидов.

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11:21 Тело Орхана Аскерова, погибшего в посольстве Азербайджана в Иране, доставлено домой. Проходит церемония прощания.

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09:39 Проходит церемония прощания с Орханом Аскеровым, погибшем в посольстве Азербайджана в Иране.

Церемония прощания проходит в доме Орхана Аскерова.

Тело Орхана Аскерова будет доставлено в его дом в ближайшие часы, церемония захоронения пройдет в 12 часов на второй Аллее шехидов.