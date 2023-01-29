29 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию, сообщает АПА.

В будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, советник президента Венгрии по международным связям и дипломатии Криштоф Алтус и другие официальные лица.