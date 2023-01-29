Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по сообщениям очевидцев, в небо над иранской столицей подняты самолеты. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания в Тегеране.

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03:24 В Иране прогремел взрыв в одном из центров производства боеприпасов минобороны страны, сообщает агентство «ИРНА».

Инцидент произошел в городе Исфахан. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Как пишет IRNA, министерство обороны в заявлении отметило, что около 23:30 была проведена неудачная попытка атаки с помощью БПЛА на один из мастерских комплексов минобороны.