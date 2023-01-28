Община Западного Азербайджана утвердила «Концепцию Возвращения» — концепция по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из территории нынешней Армении. Попробуем вкратце обозначить несколько принципиальных тезисов этой концепции, которые как раз и помогут понять суть данной политико-правовой инициативы.

Сам факт подготовки и утверждения этой концепции уже является свидетельством оформления правовой оценки депортации азербайджанцев из территории нынешней Армении. Таким образом, данная инициатива — это не есть попытка развития или переоформления азербайджано-армянского конфликта. Как раз наоборот, деятельность общины позволит в будущем избежать острых углов данного вопроса.

Следует согласиться, что данная тема имеет историческую подоплеку. Тематика буквально переполнена историческими фактами и вольными интерпретациями, вокруг которых, собственно говоря, и ведутся основные идеологические споры. Отчасти поэтому подготовка концепции также свидетельствует о фундаментальном подходе в развитии данного вопроса. Принципиально подчеркну, что сама концепция будет весовым вкладом в информационной войне. Увы, но долгие годы нам приходилось быть невольными свидетелями того, как Ереван тиражировал свою ложь. Уверен, что тема «Западного Азербайджана» может основательным образом остудить пыл армянских фальсификаций.

В вышеупомянутой концепции отмечено: «Этнические чистки, совершенные против азербайджанцев, в большинстве случаев были результатом системной деятельности государственных органов и осуществлялись путем насилия, массовой резни и других преступлений против человечности, а также грубых нарушений прав человека.» Все, что нам пришлось пережить за эти долгие десятилетия, являются попытками армянских властей завуалировать этническую чистку и переписать историю всего региона.

Развивая тему, хотелось бы обратить внимание на основные цели, задачи и подходы этой концепции. Община заявляет своей главной целью — создание условий для возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении в свои родные края, обеспечения их индивидуальных и коллективных прав по возвращению.

Для реализации этой своей основной цели Община будет предпринимать следующие меры: достижение юридически обязывающего международного соглашения; обеспечение процесса возвращения соответствующими программами по безопасности, гуманитарной и социально-экономической помощи; установление международного мониторинга; обеспечение условий для реабилитации и реинтеграции; восстановление конфигурации расселения западных азербайджанцев до изгнания и т.д.

Таким образом мы видим, что Община в своей предстоящей работе будет опираться исключительно на общепризнанные нормы международного права. Данное обстоятельство позволит обеспечить легитимность всем мерам, которые в будущем будут предприняты Общиной.

Следует обратить внимание также и на то, что Община будет вести работу над разработкой системы гарантий на базе международного права. При этом Община обязуется оформить отношение к правовой базе Армении. Данное обстоятельство косвенно указывает на то, что любая активность на территории нынешней Армении будет осуществляться с учетом правовой базы этой страны. Тем самым снимаются все вопросы в области неприкосновенности суверенитета Армении. Напомним, что официальный Ереван, ссылаясь именно на данный аргумент, пытается поднять очередную международную «шумиху» вокруг Общины Западного Азербайджана.

Примечательно, что данная концепция имеет содержание перспективно направленного характера. В концепции говорится: «В первые периоды после возвращения репатриированных азербайджанцев им потребуется гуманитарная помощь, а дальше программы реинтеграции, реабилитации и помощи для долгосрочного социально-экономического развития». Таким образом, концепция определяет содержание и механизмы всего процесса возвращения на территорию Западного Азербайджана.

Более того, в статье 4.8. концепции говорится: «Община будет прилагать усилия для того, чтобы добиться с участием специализированных ведомств ООН оценки состояния культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам в Армении, разработки списка разрушенных и уничтоженных образцов культурного наследия, и обеспечения выполнения Арменией обязательства для их восстановления и охраны». Иными словами, политически-правовой потенциал Общины будет также использован в вопросах борьбы с элементами культурной фальсификации Еревана.

Таким образом, даже такой небольшой анализ текста концепции позволяет говорить, что утвержденный документ является не только политико-правовым механизмом возвращения азербайджанцев, но и представляет собой продолжение народной дипломатии.

Асиф Адиль