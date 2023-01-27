Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной задержке с поставками американских танков M1 Abrams на Украину. По словам украинского лидера, если это случится к августу, будет «слишком поздно».

Во время интервью Зеленского для британского телеканала Sky News журналистка уточнила у президента Украины, не считает ли он август слишком «поздним сроком».

«Слишком поздно», — ответил Зеленский.

При этом украинский лидер отметил, что боевая техника нужна Киеву в больших количествах.

«Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя», — заявил Зеленский.