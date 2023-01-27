Возбуждено уголовное дело по факту теракта против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом говорится в информации Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

«27 января 2023 года около 08:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение. Вооруженный автоматом «Калашников» нападавший прорвал пост охраны, убил начальника службы охраны посольства Аскерова Орхана Ризван оглу, а также ранил еще двоих сотрудников охраны. Однако сотрудники посольства пресекли преступные действия злоумышленника, обезоружив его», — говорится в информации СГБ.

Отмечается, что по факту в Службе государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 120.2.1, 12.2, 120.2.4, 12.2, 120.2.11, 12.2, 29, 120.2.7, 12.3, 214.2.1, 12.3, 214.2.3 и 12.2, 228.2.1.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. В соответствующие органы Ирана было направлено обращение о решении необходимых вопросов, связанных с проведением расследования.