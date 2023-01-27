Правительство Азербайджана планирует в ближайшее время эвакуировать посольство в Тегеране.

Об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью TRT Haber.

«Мы осуждаем это нападение и требуем, чтобы правительство Ирана предприняло необходимые шаги. Иран должен обеспечивать безопасность дипведомства Азербайджана на своей территории, однако не сделал этого. Азербайджан планирует эвакуацию сотрудников посольства в Азербайджан»- сказал он.