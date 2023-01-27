Великобритания предлагает построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши. Такую мысль озвучил глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, пишет The Telegraph.

Британский парламентарий считает, что модель военной помощи Украине с различными цепочками поставок и типами боеприпасов «нежизнеспособна».

По его словам, концепция предприятия в Польше может быть основана по образцу завода по производству микрочипов, открытого Тайванем в США, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада:

«Давайте сделаем то же самое с Украиной, чтобы они могли закупать свое собственное оборудование по своим спецификациям, возможно, по стандарту НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок».