Отказ Армении полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана и вернуть восемь оккупированных азербайджанских приграничных сел, а также продолжающийся минный террор и другие противоправные действия, отсылки на населенные пункты в Азербайджане с использованием устаревших или вымышленных топонимов, широкомасштабная клеветническая кампания и дезинформация, а также разжигание и пропаганда расовой ненависти действующими на территории Армении этнонационалистическими группировками никак не совместимы с Уставом ООН, международным правом, правами человека и мирной повесткой.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на прениях в Совете безопасности всемирной организации, сообщает Report.

По его словам, Армения отказалась предоставить информацию о тысячах пропавших без вести азербайджанцев и расследовать многочисленные зверства, совершенные ее вооруженными силами в ходе конфликта.

«Только в 2022 году Армения передала Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек. Тот факт, что страна, именующая себя центром цивилизации и ярым защитником прав человека, в нарушение всех законов морали и международного гуманитарного права в течение тридцати лет хранила эти останки, не может не вызывать глубокого возмущения», — подчеркнул Я.Алиев.

Он отметил, что опыт Азербайджана является примером того, что необходимо прилагать больше усилий для предотвращения и разрешения конфликтов, обеспечения уважения суверенитета и целостности государств, борьбы с ненавистью и дезинформацией, построения и поддержания мира.

«Оказание поддержки пострадавшему от конфликта государству, занятому постконфликтными миростроительством, реконструкцией, восстановлением и реинтеграцией, является и должно оставаться важным обязательством всей системы Организации Объединенных Наций. Такая поддержка также необходима в контексте инвестирования в людей для повышения устойчивости к сегодняшним угрозам и вызовам.

Азербайджан полон решимости защищать свою безопасность, суверенитет и территориальную целостность, свой народ, обеспечивать мир и стабильность в регионе всеми возможными средствами в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международно-правовыми нормами», — заявил Яшар Алиев.