Аграрную продукцию на сельскохозяйственных ярмарках должны продавать только производители.

Об этом депутат Эмин Гаджиев сказал на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, сообщает Report.

«Цена на продукцию должна быть экономически выгодной для производителя и приемлемой для покупателя. Проблема в том, что простые сельчане те торгуют на ярмарках, организуемых министерством сельского хозяйства. Об этим и речи быть не может. Я сам неоднократно видел посредников на таких ярмарках. Именно они контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены», — уточнил депутат.