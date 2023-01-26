В ночь на 26 января российские силы возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131». Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным противник применил 24 «шахеда».

«Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Также сказано, что подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования «Центр».