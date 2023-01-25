Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал свое решение поставить Leopard 2 Украине.

«Это решение соответствует нашей линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне», — заявил он.

По его словам, на первом этапе Германия предоставит 14 танков Leopard 2 из своих военных запасов.

Цель состоит в том, чтобы быстро создать два батальона с танками Leopard 2 для Украины, добавил канцлер Германии.

В ближайшее время начнется обучение украинских военнослужащих в Германии, и Берлин также предоставит материально-техническое обеспечение и боеприпасы, отметил Шольц.