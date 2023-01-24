В районе города Валдай Новгородской области РФ, где находится одна из резиденций президента России Владимира Путина, появился зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1», который используют для противовоздушной обороны. Об этом сообщило 23 января российское «Агентство. Новости».

Авторы материала делают вывод, что, поскольку такие же комплексы «в последние дни» появились на зданиях в в Москве, это свидетельствует о том, что «к Путину и его близким приставили персональную ракетную установку» для защиты от «вероятного украинского удара».

«Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет», – подчеркивает издание, имея в виду Валдай.

Жители местных населенных пунктов утверждают, что «комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается».

Журналисты подчеркивают, что система ПВО «Панцирь-С1» предназначена в том числе для защиты от беспилотников.