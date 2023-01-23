Начальник Генерального штаба России, главнокомандующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения «спецоперации» в Украине Валерий Герасимов заявил, что такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала.

«Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — отметил он в интервью изданию «АиФ».

Он также обратил внимание, что для стабилизации обстановки пришлось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации, что также не было со времен Великой Отечественной войны.

Герасимов добавил, что система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения и пришлось все исправлять но ходу.

«В настоящее время личный состав Генштаба принимает все меры по достижению целей «специальной военной операции», — подчеркнул Валерий Герасимов.