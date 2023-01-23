Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начальной стадии «специальной военной операции» России, утверждает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость») в какой-то момент думало о разделе».

«Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному», — добавил он.

С опровержением слов Сикорского выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и заявил, что «он должен взвешивать слова».