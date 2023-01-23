Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар осудил провокационные действия в адрес Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также подчеркнул недопустимость санкционирования антиисламских акций в Швеции.

«Игнорирование подлых и низких инициатив – это недопустимая позиция. При подобном развитии событий, отношение Анкары в вопросам будет очень ясным и четким», — предупредил турецкий министр, выступая на совещании с участием начальника Генштаба и командующих родами войск. Его слова приводит Anadolu.

Министр подчеркнул, что Анкара всегда придерживалась ясной позиции в отношении «политики открытых дверей НАТО».

«Турция не является враждебной страной ни для Швеции, ни для Финляндии. Мы принципиально не против вхождения этих стран в НАТО. Также, как эти стран хотят сотрудничать с НАТО в сфере безопасности, так и мы, выступаем за взаимодействие с союзниками в сфере борьбы с терроризмом», — сказал турецкий министр.

По его словам, в Хельсинки и Стокгольме хотят заручиться поддержкой Турции для обороны и безопасности, но при этом эти же страны отвергают требования Анкары по борьбе с терроризмом.

«При подобном раскладе, реакция и отношение Турции будут совершенно ожидаемыми. Ждем от Швеции и Финляндии демонстрации мощи государства в целях выполнения обязательств и предотвращения подлых инициатив. В случае принятия соответствующих шагов, Турция сделает все необходимые шаги навстречу, у нас с этим проблем нет», — заверил он.