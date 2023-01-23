Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении заявил, что новое российское наступление может произойти на любом направлении.

«Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи» , — заявил президент.

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять на войну и смерть тысячи россиян.

«Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют?.. Они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не президента РФ», — заявил Зеленский.