Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю праздника Весны КНР.
Информацию о этом распространила пресс-служба Президента.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю праздника Весны КНР.
Информацию о этом распространила пресс-служба Президента.
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