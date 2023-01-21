Входящие в Североатлантический альянс страны должны с учетом обострения геополитической обстановки позаботиться о наращивании производства вооружений.

Об этом в интервью агентству BNS заявил помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли.

«Мы стоим перед вызовом как можно скорее реализовать свои оборонные цели, для чего как НАТО, так и Евросоюзу необходимо больше внимания уделять возможностям промышленности по производству боевой техники — ракет, танков, беспилотных летательных аппаратов, а также ее финансированию», — сказал он.

По словам помощника генсека, военные действия на Украине заставили по-иному оценить расход боеприпасов и эксплуатацию технического арсенала в современной войне. «Это является уроком, который надо усвоить при планировании военного производства. Полагаю, что союзники очень хорошо поняли, что мы должны пополнить запасы и улучшить свои возможности производить то, что необходимо», — утверждал Лэпсли.

Как отметил помощник генсека, военным кругам следует развивать диалог с представителями промышленности. «Для этого генеральный секретарь [НАТО] Йенс Столтенберг созвал встречу представителей национальных вооруженных сил и промышленности, чтобы они вместе обсудили пути решения проблемы», — сказал он.