Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что между союзниками Украины были достигнуты новые договоренности по поставкам оружия Киеву. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн (Германия), передает РИА Новости.

По словам главы Пентагона, эти важные договоренности показывают «продолжающееся стремление наших союзников и партнеров помогать Украине».

Так, он заявил о поставках Швецией 90 боевых машин пехоты и предстоящих поставках гаубиц Archer, о предоставлении Данией 19 гаубиц, об отправке Латвией систем Stigner, вертолетов и другого оборудования, а также о передаче Эстонией 155-мм гаубиц.