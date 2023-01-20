Вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard поднимался во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украину (ВСУ).

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Reuters.

«Есть веские причины для поставок [танков], и есть веские причины против, и ввиду всей ситуации с войной, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все «за» и «против»», — прокомментировал министр.